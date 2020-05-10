الأهلي يخسر شكواه ضد عبدالله السعيد.. واتحاد الكرة يعلن إغلاق القضية

أعلن اتحاد الكرة إغلاق قضية النادي الأهلي مع لاعبه السابق ونجم بيراميدز الحالي عبدالله السعيد قد أغلقت بشكل كامل، كما لن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر باتحاد الكرة قوله إن الأهلي بات مطالبًا بدفع مبلغ 10 ألاف فرانك سويسري لاستكمال أتعاب المحاماة.

وأكد المصدر أن القضية أغلقت تماماً وأن اتحاد الكرة ليس له أي علاقة بها حاليًا.

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واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن اتحاد الكرة قام بإبلاغ الأهلي بأنه مطالب بدفع 10 ألاف فرانك سويسري لاستكمال أتعاب المحاماة بعدما قام بدفع 5 ألاف فرانك في السابق، لكن المبلغ الإجمالي هو 15 ألف فرانك والنادي مطالب بدفعهم.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن اتحاد الكرة قرر التحفظ على شكوى الأهلي بعدما تم التأكد من صحة موقف السعيد عند انتقاله إلى بيراميدز.

وكان السعيد قد انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز بعدما فسخ تعاقده رسمياً مع نادي أهلي جدة السعودي.

وتحولت قضية الأهلي مع عبد الله السعيد إلى اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم إتخاذ قرار بشأنها بعد شكوى القلعة الحمراء ضد اللاعب.