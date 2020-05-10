شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 30 ألف جنيه مكافأة لبطل دوري الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف شيكات مكافآت أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، من مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم اليوم الأحد.

ووافقت اللجنة على صرف مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بواقع 30 ألف جنيه لمركز شباب ميت عقبة صاحب المركز الأول، و20 آلاف جنيه لفريق البنك الأهلى صاحب المركز الثاني، و10 آلاف جنيه لصاحب للمركز الثالث وراق الحضر.



وتتولى الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية، الإشراف على ملف كرة الصالات.

وتوج مركز شباب ميت عقبة بطلاً لبطولة كأس مصر للصالات، عقب الفوز فى المباراة النهائية على البنك الاهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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فى سياق متصل، أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات ودورى الكرة النسائية بداية من الموسم المقبل، حيث طالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومنحهما أحقية المشاركة مباشرة فى الدورى الممتاز دون التواجد فى دورى القسم الثانى من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين، بالإضافة إلى المشاركة فى دورى الكرة النسائية فى ظل رغبة الاتحاد الدولى –فيفا- الاهتمام وتطوير اللعبة فى معظم دول العالم وتحديدا افريقيا وهو ما تعمل عليه عبد الحق حاليا.

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربى كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .