شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. إكرامي الشحات وحش أفريقيا والعرين الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، أحد هذه المواهب الكروية التي لا تنسى، ولد وحش أفريقيا في 26 أكتوبر 1955، بمدينة السويس، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.



اكرامي

انضم إكرامي أحمد الشحات للنادي الأهلي عام 1969 ولعب في فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتي تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلي عام1973 أمام الاتحاد السكندري وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير "عبده صالح الوحش" هو المدير الفني للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامي الحارس الأساسي للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً.

مع النادي الأهلي حصد وحش أفريقيا العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، كأس مصر 5 مرات، بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة .

أما مع منتخب الفراعنة، لعب إكرامي حوالي 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم في صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامي 1980 و1984.

اعتزل إكرامي الشحات كرة القدم عام 1989 بعدما حرس مرمى الأهلي في حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.

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وبعد الاعتزال اتجه إكرامي للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلي لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.



اكرامي وشوبير والبطل

وعلى الصعيد الشخصي أنجب إكرامي ثلاثة أبناء وهم أحمد إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر للناشئين والذى رحل في 4 فبراير عام ( 2006 )، وشريف إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر، وحبيبة إكرامي زوجة النجم رمضان صبحي .

عمل إكرامي أثناء تألقه مع الأهلي في التمثيل وشارك في أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب، مرسي فوق مرسي تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدي .