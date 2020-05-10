شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرفض الاستسلام ويُجدد محاولات خطف "جوهرة" صن داونز، اتفاق نهائى.. الإسماعيلى يخفض عقود لاعبيه الأجانب من 30 لـ50% .

الأهلي يرفض الاستسلام ويُجدد محاولات خطف "جوهرة" صن داونز

رفض النادي الأهلي الاستسلام في صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي فرغم تمسك مسئولو الأخير باللاعب لحاجة الفريق لجهوده إلا أن إدارة الأهلي رفضت التراجع والاستسلام بسهولة في هذه الصفقة وتحاول حالياً إتمامها بأي طريقة لاسيما في ظل القناعة التامة لدى الجميع في الأهلي بقيمة وأهمية اللاعب الذي يُعد أفضل لاعبي في الفريق الجنوب أفريقي ومن نجوم دوري أبطال أفريقيا الموسمين الأخيرين.

الإسماعيلى يرفض فكرة التعاقد مع صالح جمعة من الأهلى.. اعرف السبب

كشف مصدر مسئول بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى رفض ناديه فكرة التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خوفاً من استمرارعدم التزام اللاعب وإثارة الفتنة فى صفوف الدراويش ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " طريقة احتراف صالح جمعة لاتناسب الإسماعيلى، عدم التزام اللاعب واعتياده السهر وعدم الاكتراث بالتدريبات أساليب مرفوضة فى القلعة الصفراء ".

اتفاق نهائى.. الإسماعيلى يخفض عقود لاعبيه الأجانب من 30 لـ50%

نجح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره.

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الأهلي يخاطب الكاف لتحصيل مكافأة الصعود لنصف نهائي أفريقيا

خاطب النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لصرف مكافآة صعود الفريق للدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما تأخر الكاف فى تسديد هذا المبلغ الذى استحق التحصيل منتصف مارس الماضى، وأرسل الأهلى خطاباً للاتحاد الأفريقى للحصول على 300 ألف دولار، ما يقرب من 5 ملايين جنيه .

متى يحصل الزمالك على حكم الفيفا فى قضية كهربا؟

كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بحجز الشكوى الخاصة بالنادى فى قضية كهربا خلال الأيام المقبلة، لإصدار قرار بشأنها بعد الحصول على رد من كافة الأطراف فى القضية.

الزمالك يكشف حقيقة وصول عروض رسمية لـ"فرجانى ساسى"

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، عدم وصول أية عروض رسمية للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، حتى اللحظة الجارية، بعد التقارير الصحفية التركية المختلفة التي أكدت دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادى ملاتيا سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لمعرفة مصير إقامة انتخابات لمدة موسم

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غلق ملف التعديل على لائحة النظام الأساسي وترك التعديلات للجمعية العمومية بعد تحفظ مسئولو فيفا على تأخر اتحاد الكرة في إرسال الملاحظات على اللائحة التي أرسلها الفيفا إليهم ، ليتم الاستقرار على ترك التعديلات للعمومية خلال اجتماع الأندية الأعضاء والذى لم يحدد حتي الآن بسبب فيروس كورونا ، وصعوبة إقامة اجتماعات بأعداد كبيرة.