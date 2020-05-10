اليوم الذكرى الثالثة لرحيل مصطفى الكيلانى المعلق الكروى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد الذكرى الثالثة على رحيل مصطفى الكيلانى، المعلق الكروى ورئيس نادى الترسانة الأسبق، والذى توفى يوم 10 مايوعام 2017 ، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات ولم يتم إسعافه ليتوفى عن عمر يناهز الـ 67 عاما .
واعتاد الكيلاني على التواجد فى نادي الترسانة بشكل منتظم نظرا لارتباطه بالشواكيش، وكان الظهور الأخير له قبل وفاته بالنادى .
واشتهر رئيس الترسانة الأسبق بمقولة "يا خبر أبيض" أثناء تعليقه على المباريات سواء عند إحراز الأهداف أو تعليقا على فرصة خطيرة ضائعة، واشتهر أسلوبه بالبساطة وخفة الدم والتميز .
يٌعد الكيلانى أحد رموز نادي الترسانة عبر التاريخ ، حيث بدأ مسيرته وعلاقته بكرة القدم ، كلاعب بالترسانة والاهلى ، و ساهم فى تتويج الفريق الأزرق بالعديد من الألقاب ، ثم التحق الكيلاني بمجال التعليق الرياضي منذ عام 1985 بالإذاعة والتليفزيون وكان يعمل بالشباب والرياضة ، مصطفى الكيلاني من مواليد 1950 في القاهرة .
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