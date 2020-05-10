شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: ملف انتقال كريم العراقى للزمالك "مغلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى، أن ملف انتقال كريم العراقى إلى نادى الزمالك مغلق حالياً ولا يوجد حديث بشأنه .

وقال العشرى، فى تصريح لـ برنامج "النجوم فى رمضان" الذى تقدمه ريهام سويلم عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن العراقى من الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه لا يزال يرتبط مع النادى بموسمين فى تعاقده .

وأشار العشرى إلى أن النادى المصرى لم تصله أى خطابات رسمية من نادى الزمالك بشأن ضم العراقى .

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ويعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسات عن طريق الكونفرانس مع سمير حلبية رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من أجل وضع تصور جديد للفترة المقبلة وكيفية إيجاد طرق بديلة فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.

ويتدرب اللاعبون فى الوقت الحالى بالمنزل طبقا لبرنامج موضوع من المدير الفنى يشرف عليه مخطط الاحمال عن طريق برنامج اون لاين بشكل يومى نظرا لتوقف مسابقة الدورى بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط بسبب تفشى وباء كورونا القاتل.

ومن المقرر أن يبحث الثلاثى موقف النادى بشكل عام فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الأندية المصرية نظرا لعدم تواجد مورد مالى لكافة الفرق بسبب توقف النشاط