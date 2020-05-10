شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: النحاس وجلال وماهر قدوتى فى التدريب.. وبحب أهداف السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز إينو، لاعب خط وسط الأهلى السابق، أنه بدأ مشواره التدريبى فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء حتى يكتسب الخبرات خطوة بخطوة ودون تسرع حتى يصبح مديراً فنياً بالدورى، وقال إينو فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "مثلى الأعلى فى التدريب الثلاثى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب وايهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة وعلى ماهر المدير الفنى السابق لانبى، أضع خطة الثلاثى أمامى عينى فهم بدأوا مشوار الكفاح من تحت الصفر حتى أصبحوا نجوم لامعة فى عالم التدريب"

وأضاف اينو : " أحاول نقل خبراتى فى الملعب للناشئين فى الأهلى وأتحدث معهم بصفة مستمرة حتى تكون لهم شخصيات مميزة فى الملعب"

وعن اختفاء ملوك التسديد فى الدورى قال نجم الاهلى والزمالك السابق، "مؤخراً عجبنى أن عمرو السولية لاعب وسط الاهلى بدأ يركز فى التسديد على المرمى من مسافات طويلة ونجح فى تسجيل اهداف جميلة، وأصحاب التسديد أصبحوا قليلين للغاية فى الدورى بعكس زمان كانوا كثيرين مثل محمود أبو الدهب وحمزة الجمل وحسنى عبد ربه ".

من ناحية أخرى، كشف معتز اينو عن أحد المقالب التى تعرض لها من لاعبى الأهلى عندما كان لاعباً فى المارد الأحمر .

وقال إينو فى تصريحات تليفزيونية، "كان يوم فى التمرين أنا بخلص متأخر بعد التمرين وهما دخلوا بدرى غرف خلع الملابس، ركبت العربية وروحت وخلال خلع الحذاء فى المنزل لقيته لازق، وطلع أنهم واضعين لى كولا فى الحذاء"

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وأضاف لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن غرفته مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر، دائما تحتوى على الأكل والتسالى فى معسكرات الأهلي، قائلاً "فى يوم جبنا سندوتشات عبارة عن 40 كبدة و40 سجق"

وعن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى مع المنتخب الاولمبى فى اولمبياد طوكيو، قال إينو "ارفض انضمام صلاح خاصى أن المنتخب قادر على التألق ولا انصح بضمه، اكيد هيفرق مع المنتخب ولكن مش لازم يضمه".

وتابع، أنصح الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبى بانضمام الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى وطارق حامد لاعب وسط الزمالك .