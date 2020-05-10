شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن نظام القيد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى اتحاد الكرة للاستفسار عن نظام القيد بالموسم الجديد والقوائم، حتى يتمكن فريقه من الاستعداد للموسم الجديد بناءً على لوائح القيد التى ستصدرها الجبلاية .

عبد الحفيظ طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة الاستقرار على اللوائح والإعلان عنها، حتى تقوم الأندية بالاستعداد للموسم الجديد بناء على هذه اللوائح، والذى سيتوقف على عدد قائمة الفريق وأيضا مدى الاستقرار على العدد النهائى فى اللاعبين الأجانب .

الأهلى دخل فى مفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفه فى الموسم المقبل، منهم الثنائى الأجنبى الأوروجويانى أوجوستو سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقىن والكونغولى موليكا لاعب مازيمبى، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، منهم أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى ورجب بكار لاعب بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبى.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على كافة الخطوات والإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع داخل التدريبات حال العودة لاستئناف المران من جديد خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تجميد النشاط الرياضى طوال الفترة الماضية جراء "جائحة" كورونا.

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ويتواصل عبد الحفيظ أيضا مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعودة إلى التدريبات فور صدور القرار بذلك.

من ناحية أخرى، رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي.

ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.