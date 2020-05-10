شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: كورونا ستؤثر على أسعار اللاعبين فى ظل قلة موارد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن أسعار اللاعبين ستتأثر فى ظل قلة موارد الأندية فى الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد و تعليق النشاط.

وقال ياسررضوان فى تصريح لـ الخليج 365، إن أكبر دليل على تأثير كورونا على أسعار اللاعبين، أنه يوجد عدد منهم استجاب لتخفيض العقود، مشيرا إلى أنه فى حال عودة النشاط مرة أخرى ستصبح أسعار اللاعبين أقل من ما كانت عليه .

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وأشار رضوان إلى أنه يتوقع ألا يكون هناك صراع بين الأندية على لاعبين بعينهم فى ظل الأزمة المالية بل إن بعض الأندية قد تنظر لقطاع الناشئين ما يجعلهم يسدون العجز من لاعبيهم الشباب .

ونجح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره، وسط سعى اندية أخرى إلى تطبيق ذلك .

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين.