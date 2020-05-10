شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن تخفيض عقود لاعبيه بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن ناديه نجح فى التوصل لاتفاق مع اللاعبين الأجانب لتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا. وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أبلغنى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى موافقة اللاعبين الأجانب على تخفيض عقودهم كما محمود عبد العاطى دونجا لاعب الفريق أبلغنى بموافقة لاعبى الفريق المصريين ايضاً على التحفيض".

وأضاف سعفان الصغير، "الدورى متوقف منذ شهرين ولابد أن نفكر فى الموسم الجديد ونعلن إلغاء النسخة الحالية للبطولة، إحنا مش زى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، كيف سيعود المحترفون الأجانب للدورى حال عودته، فى ظل قرار تعليق رحلات الطيران ووجوب دخولهم الحجر الصحى 15 يوماً حتى فى حالة عودتهم".

وعن إعلان تتويج الأهلى بطلا للدورى فى حال إلغاء المسابقة، قال سعفان الصغير، "أرفض بشدة تتويج الأهلى حتى لو كنا لعبنا الدور الثانى بالكامل إلا مباراة واحدة، يجب إلغاء المسابقة وعدم إعلان بطل أو صاعدين أو هابطين، وإذا كان الإسماعيلى متصدر الدورى كنت سأطالب بإلغاء المسابقة أيضاً.. ورحمة أمى كنت هقول الغى المسابقة".

وكان "الخليج 365 " قد أكد نجاح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين .

وفى وقت سابق، وقع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إقرار موافقته على تخفيض عقده مع النادى طبقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الماضية، على خلفية الأزمة المالية التى ضربت الأندية بسبب "جائحة كورونا".

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وكان مسئولو الإسماعيلى قد أرسلوا موظف الحسابات لمقر إقامة جوميز من أجل الحصول على توقيعه على إقرار التنازل عن 40 % من قيمة راتبه .

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .