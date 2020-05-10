شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى استعادة ملايين رمضان صبحى بإنجترا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى جهودهم، خلال الفترة الحالية، من أجل استرداد ملايين النادى فى إنجلترا، وتحديداً فى ستوك سيتى، نظير شراء رمضان صبحى قبل أربعة مواسم تقريباً، ويبذل المارد الأحمر محاولات مكثفة لاسترداد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى من الصفقة، وهو ما نرصده فى سياق التساؤلات التالية:

س:متى بدأت أزمة مستحقات الأهلى لدى نادى ستوك سيتى بشأن صفقة رمضان صبحي؟

ج: بدأت حينما تعاقد ستوك سيتى مع رمضان صبحي فى صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه إسترلينى، ودفع النادى الإنجليزى للأهلى القسط الأول من قيمة الصفقة وقيمته مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى، ورفض تسديد القسط الثانى والأخير والذى يبلغ نفس قيمة القسط الأول (مليونى و500 ألف جنيه إسترليني).

س: لماذا رفض ستوك سيتى تسديد باقى قيمة صفقة رمضان صبحى للأهلى ؟

ج: النادى الإنجليزى أرجع سبب رفضه تسديد هذا المبلغ إلى تلقيه حُكما قضائيا من شركة "مسك" راعى قناة الأهلى السابق يُفيد بتغريم القلعة الحمراء 135 مليون جنيه بسبب فسخ الأهلى العقد بينهما من طرف واحد، وأبلغت شركة مسك النادى الإنجليزى بالحجز على أرصدة الأهلى فى البنوك، كما طالبت شركة "مسك" ستوك سيتى بعدم تسديد باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى للأهلي.

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س: وماذا فعل الأهلى للحصول على مستحقاته؟

ج: لم يترك الأهلى باباً إلا وطرقه للحصول على مستحقاته لدى ستوك ستى، وبعدما حصل النادى على حكم ببطلان غرامة شركة مسك، ما يعنى أحقيته فى استرداد باقى قيمة صفقة رمضان صبحى من نادى ستوك ستى قام مسئولو القلعة الحمراء بتكليف محام إنجليزى بمخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية حتى تقوم بدورها بمخاطبة ستوك بتسديد مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى للقلعة الحمراء سريعاً.

س: هل بدأ المحامى الإنجليزى عمله فى هذه القضية؟

ج: الأهلى يُنهى حالياً تعاقده مع المحامى الإنجليزى حتى يتواصل الأخير مع محام إنجليزى للتواصل مع المحكمة الفيدرالية الإنجليزية لاسترداد ملايين الأهلى لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى.

س: هل مازال رمضان صبحى على قوة ستوك سيتي؟

ج: لا .. فقد باع ستوك سيتى رمضان صبحى لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى صيف 2018 قبل أن يقوم الأهلى باستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر ثم موسم ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويتفاوض الأهلى حالياً لشراء اللاعب نهائياً، فى الوقت الذى يتلقى فيه رمضان عروضاً أوروبية.