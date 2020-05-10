شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: بحب فيلم الإخوة الأعداء وبعشق العندليب ومغرم بمدرسة المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، أنه فضل الانسحاب من العمل فى الوسط الفنى لأنه لم يستطع الانسجام مع أجواء الوسط الفنى. وقال ناجى فى داخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت، "انسحبت بهدوء مقدرتش ألاقى نفسى فى الوسط الفنى، مثل أغلب تجارب نجوم الكرة مع الفن، معظمها كان مش ناجح أوى".

وعن أفضل الأعمال الفنية التى يعشقها قال ناجى، "بحب فيلم الإخوة الأعداء لنور الشريف وحسين فهمى ومحيى إسماعيل، بحس أنها حدوتة حلوة أوى، وحالياً مسلسل البرنس شبهها شوية، وبحب مسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت لأنهم أحدثوا نقلة نوعية فى تاريخ المسرح المصرى".

وتابع أحمد ناجى، "بحب أغانى عبد الحليم حافظ لأن العندليب معملش أغنية وحشة، وكنت بسمع أغانيه فى معسكر منتخب الشباب زمان أنا والراحل عادل عبد المنعم زميل الغرفة" .

فى سياق آخر، قال أحمد ناجى، حارس الأهلى السابق ومدرب حراس سموحة الحالى، إنه قصر فى حق نفسه أثناء مشاركته كحارس مرمى، خاصة أن الإصابة أثرت بشكل نفسى كبير وأبعدته عن الملاعب .

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وأضاف أحمد ناجى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير، "قرار رحيلى من النادى الأهلى كان طبيعيا ومنطقيا فى ظل الخلاف مع الراحل محمود الجوهرى الذى وصل إلى مشادة، حيث حينما عاد إلى قيادة الفريق، أعاد ثابت البطل لحراسة مرمى الفريق بعدما كنت أشارك بشكل أساسى مع المجرى كالوتشاى قبل تولى الجوهرى المهمة".

وكشف ناجى كواليس تدريبه حراس الأهلى بعد ذلك قائلاً: "محمد رمضان قال لصالح سليم إنى لازم أبقى موجود فى الفريق الأول ولما قابلته قولتله أنا مبسوط وبنتج فى عملى بقطاع الناشئين وطبعا كان موجود فى الفريق الأول إكرامى الشحات وهو أكثر شهرة وأمور كثيرة لكن صالح سليم قالى إنت مدرب الأهلى طول منا عايش ومن الوقت ده اتخلق فجوة بينى وبين إكرامى لما توليت المهمة مكانه وده من جانبه فقط وليس من جانبي".

وأوضح أحمد ناجى أنه يتمنى إن علاقته بإكرامى الشحات حارس الأهلى السابق تكون طيبة، قائلا:"علاقتنا بها فتور ووضح ذلك عندما تقابلنا عند عمرو أبو المجد".