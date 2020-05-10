شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: صينية السمك هوايتى.. وعزومة أمى وحماتى إجبارى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة الحالى والمنتخب السابق، واقعة طريفة جمعته مع نجوم الأهلى خلال شهر رمضان عبر برنامج نجوم رمضان على أثير إذاعة أون سبورت قائلا، "كنا فى رحلة خارجية مع الأهلى للعب مباراة فى شهر رمضان، وكانت ساعات الصيام تعادل 18 ساعة كاملة، وبطريقة ضاحكة قالنا الراحل عبده صالح الوحش المدير الفنى للفريق وقتها افطروا ياولاد " .

وأضاف ناجى، "على شحاته رفض القرار وقالوا اللى هيفطر هيضرب، وفعلا شافوا لاعيبة بتشرب فى التمرين راحوا ضربونا بالعصيان وفعلا التزمنا بعدها بالصيام".

وعن أزمة كورونا قال أحمد ناجى، "فيروس لا يرى بالعين المجردة عرف البشرية قيمة ربنا، دول العالم العتيدة تصرخ وربنا لطف بالبلاد الفقيرة وأنقذها من الوباء بإصابات قليلة، هى رسالة تقول للجميع اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، أتمنى زوال الوباء ولكن بردو تكون الناس فهمت الرسالة من المرض".

وعن أفضل أكلاته فى شهر رمضان يقول مدرب حراس الفراعنة السابق، "أنا أى حاجة بأكلها بقول بسم الله وأتناول الأكل وأخلص اقول الحمد لله بس طهى المأكولات البحرية هوايتى فى البيت، مراتى بتقعد تتفرج وأنا بعمل صينية السمك".

وعن العزومات فى شهر رمضان يقول أحمد ناجى، "كورونا حرمتنا من لمة الصحاب وليالى رمضان الممتعة وصلاة التراويح فى المساجد، بس طبعا فى عزومتين إجبارى لازم كل سنة واحدة فى كفر الدوار عند أهلى وواحدة فى الإسماعيلية عند حماتى، وللحقيقة بشفق على أسامة عرابى فى شهر رمضان كان بيحب يتفسح كل يوم والكورونا حرمته من الخروج".

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وعن طقوسه فى شهر رمضان يقول مدرب حراس سموحة، "بنام متأخر بعد تناول السحور واحرص على قراءة القران وصلاة التراويح ".

من ناحية أخرى، قال أحمد ناجى، إن باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق حينما كان ضمن الفراعنة قام بالتمثيل فى الواقعة الشهيرة الخاصة بمباراة غانا ولم يكن مصابا كما قال اللاعب.

وقال ناجى خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت 1، إنه يقر ويعترف أن باسم مرسى قام بالتمثيل حينما طلب مغادرة استاد برج العرب خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وقتها عقب تغييره فى اللقاء، حيث طلب الرحيل بين شوطى مباراة مصر وغانا لعدم مشاركته والذهاب للمستشفى لأنه مصاب ولكن الزحمة وقتها منعته من التوجه للمستشفى وكان برفقة إدارى المنتخب محمد طاهر واتجها إلى فندق الإقامة ليعلق ناجى على تلك الواقعة بأن اللاعب قام بالتمثيل ولم يكن مصابا.

فيما علق ناجى على قرار رحيل محمد الشناوى حارس الأهلى الحالى حينما كان مدربا لحراس الفريق الأحمر قائلا: "صاحب القرار كان الكابتن أنور سلامة ولم يكن الشناوى فى ذلك التوقيت بالمستوى الذى هو عليه الآن"، ورحل الشناوى عن حراسة الأهلى ثم عاد إلى الفريق الأحمر بعد ظهوره بمستوى جيد مع بتروجت.

بينما أوضح أحمد ناجى على واقعة استبعاد عمرو وردة مهاجم المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية الماضية ثم إعادته لقائمة الفراعنة قائلا:"الجهاز الفنى أجبر على إعادة عمرو وردة وكوبر لو كان موجود فى قيادة المنتخب وليس أجيرى لم يكن ليتقبل أية ضغوط لإعادة اللاعب من جانب اللاعبين"