شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف على الخليج 365 3 أيام أسبوعيا تنطلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الإعلامى محمد شبانة فى لايف جديد على صفحات الخليج 365 لمدة 3 أيام، تنطلق من اليوم الأحد فى الرابعة والنصف عصراً ثم يومى الثلاثاء والخميس فى نفس الموعد.

ويتناول برنامج "مع شبانه" على صفحات الخليج 365 جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ملف استئناف بطولة الدورى من عدمه والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى حال استئناف الدورى وأيضا حال إلغائه.

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كما يناقش برنامج "مع شبانه" على صفحة الخليج 365 موقف انتخابات اتحاد الكرة، وهل سيتم إقامتها فى الموسم الجارى بناءً على رغبة هانى أبو ريدة بداعى انتهاء الأربع سنوات للدورة الحالية أم سيتم إقامتها لمدة عام بناءً على تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وأيضا المرشحين للانتخابات المقبلة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانه" إلى أحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض عليها الأهلى و الزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريق.

تناول محمد شبانه فى اللايف الأخير على صفحات الخليج 365 العديد من الاخبار منها الأهلى يفاوض مروان محسن لتجديد عقده 3 سنوات بـ30 مليون، و فيفا يصدم اتحاد الكرة ويرفض تعديلات اللائحة الجديدة و الأحمر مشارك فى الحملة ضد سيد عبدالحفيظ.