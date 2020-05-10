شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يتبرأ من تفويت أسامة نبيه بهدف مع الحرس فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، هدفاً سجله فى شباك القلعة البيضاء عندما كان لاعباً فى فريق حرس الحدود، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

جاء هدف عيد عبد الملك رداً على أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، والذى أكد أنه لم يطاوعه قلبه بالتسجيل فى شباك الفريق الأبيض عندما كان لاعباً فى غزل المحلة، رغم أن الفرصة كان قد أتيحت له في أكثر من مرة.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

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ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.