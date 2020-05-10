شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتابع تدريبات الخماسي الأجنبى فى الأهلي عبر "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تدريبات الخماسى الأجنبى فى الفريق بمنازلهم تماشياً من الإجراءات الاحترازية التى يحرص عليها الفريق حالياً بسب انتشار وباء "كورونا"، ويحرص المدبر السويسرى على فتح خطوط اتصال مستمرة عبر الواتس آب مع النيجيرى جونيور أجايى والتونسى على معلول والمالى أليو ديانج والسنغالى أليو بادجى والأنجولى جيرالدو من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية فى منازلهم.

ويتدرب الخماسى فى منازلهم باستثناء على معلول الذى يتواجد حالياً فى برج العرب، ويخوض هناك برنامج تدريب خاص أيضاً للحفاظ على لياقته البدنية بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.

من ناحية أخرى، استفسر رينيه فايلر من مسئولى الأهلى خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة والمراكز التى أوصى بتدعيمها خلال الموسم المقبل، حيث سبق وأبلغ المدير الفنى إدارة النادى باحتياجاته الفنية.

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ويرى فايلر أن فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً جراء جائحة كورونا مناسبة لتحديد وحسم صفقات الأهلى، لاسيما أنه لم يطلب تدعيمات كثيرة حيث لم تتدعى تدعيماته سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين على أقصى تقدير.

وتحدث المدير الفى للأهلى مع مسئولى النادى عن اللاعبين طلب التعاقد معهم لقناعته التامة بقدراتهم الفنية وغيرهم من اللاعبين الذين تم ترشيحهم له ونالوا إعجابه.

وطلب المدرب السويسرى من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير الفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.

على صعيد آخر، رفض رينيه فايلر مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.