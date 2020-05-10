شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يناقش مصير الجهاز الفنى للمنتخب الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد المصارعة ، برئاسة عصام النوار، اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وإن كان الاتجاه داخل الاتحاد التجديد للمدربين.

كما سيتم خلال الجلسة توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021 .

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وسلم اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، الملف الخاص بالخطة المقترحة للبطولات والمعسكرات وحتى انطلاق أولمبياد طوكيو 2021 إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة.

وتم تسليم الملف الخاص بالخطة إلى اللجنة الأولمبية، بحضور كل من محمد الكردى وعبد الأول محمد مساعدى وزير الرياضة بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخب.

وأعدت اللجنة الأولمبية خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، على أن تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبى ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.