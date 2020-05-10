مدرب الإسماعيلي يقسم: لو كنا متصدرين لطالبت بإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي بضرورة تطبيق سيناريو الدوري الهولندي في مصر، مشيراً الى أنه كان سيطالب بإلغاء الدوري حتى لو كان فريقه متصدراً للجدول.

وكان اتحاد الكرة في هولندا قد قرر انهاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون تحديد البطل أو الهبوط أو الصعود.

وقام اتحاد الكرة في وقت سابق بمد ايقاف نشاط كرة القدم في مصر لنهاية مايو.

وقال سعفان في تصريحات لراديو "أون سبورت" "الوضع في مصر صعب، كيف لنا أن نستأنف المسابقة والأندية بعيدة عن كرة القدم لفترة طويلة".

وتابع "الإسماعيلي بعيد عن الكرة قرابة الـ60 يوماً، المحترفين في الفريق خارج مصر، حال عودتهم سيتواجدوا في العزل 15 يوماً، الأمر صعب".

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وأضاف "نحن لسنا مثل أوروبا، فالوضع هناك مختلف ولديهم ثقافة مختلفة والتزام".

وأضاف "أنا مع تطبيق سيناريو الدوري الهولندي، انهاء الدوري المصري دون تحديد بطل أو صعود أو هبوط".

وشدد "أقسم بالله، لو الإسماعيلي متصدراً للدوري، لكنت صرحت بنفس الأمر وطالبت بإلغاء الدوري".

وعن رحيل باهر المحمدي مدافع الفريق قال "هو يريد الاحتراف خارج مصر، ونحن نريد أموال كثيرة لكي يتم تعويض رحيله، هناك أزمة في هذا المركز".

واختتم "لكن رحيله للأهلي والزمالك أمر صعب".