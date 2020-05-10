مصدر بالأهلي لمصراوي: قضية السعيد لم تُغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في الأهلي أن قضية النادي مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي لم تغلق، نافيا ما صدر من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة قال لمصراوي إن قضية الأهلي مع السعيد أُغلقت بشكل كامل ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر المسؤول في الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس صحيحا أن قضية السعيد تم إغلاقها".

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وأضاف: "لا تزال المراسلات مستمرة مع اتحاد الكرة، ولم يُصدر أي قرار بشأن قضية اللاعب ولم يخطرنا اتحاد الكرة بأي شيء يخص الأمر".

وتحولت قضية الأهلي مع عبد الله السعيد إلى اتحاد الكرة المصري بعدما قرر الاتحاد الدولي "فيفا" عدم اتخاذ قرار بشأنها بعد شكوى القلعة الحمراء ضد اللاعب.

يُذكر أن عبدالله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل النادي الأحمر على قيمة الشرط الجزائي (2 مليون دولار) المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.