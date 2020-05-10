الإسماعيلي يكشف لمصراوي حقيقة التفاوض مع المهدي أو عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعرب سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد مما تردد حول وجود مفاوضات خلال هذه الفترة مع حراس من الدوري المصري.

وقال الصغير، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "لم أتحدث من قريب أو بعيد مع أي حارس من الدوري المصري، وما يشار إلي حديثي مع المهدي سليمان حارس براميدز أو عامر عامر حارس الإنتاج فهو كلام غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "نحن في شهر رمضان الكريم والكذب حرام".

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وأكمل: "هناك تنسيق تام بيني وبين مجلس إدارة الإسماعيلي في هذا الملف، فأي شيء يتم فيه يكون بالتنسيق الكامل، كما أنه لا توجد أي مفاوضات من الأساس".

وواصل الصغير تصريحاته قائلا: "الإسماعيلي يمتلك خمس حراس متميزين وهم محمد فوزي، محمد مجدي، منصف، أيمن رجب وكمال السيد، وأثق تماما في قدرات الخمس حراس الفنية والبدنية".

واختتم الصغير تصريحاته غاضبا: "كفى كذب نحن في أيام متفرجة".