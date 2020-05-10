مدرب نادي الشارقة الإماراتي يعرض على رئيس النادي متطلبات المرحلة المقبلة

اجتمع عبد الله العجلة رئيس نادي الشارقة يبحث مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالفريق واحتياجات المرحلة المقبلة . واحتياجات المرحلة المقبلة . ‏استعرض الاجتماع إحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل عقود اللاعبين بناءً على التقرير الذي رفعه المدرب وتضمن العناصر والمراكز التي يسعى الجهاز الفني الى تدعيمها بما يحقق الإضافة المطلوبة للفريق عند عودة النشاط الرياضي وفتح باب الإنتقالات الصيفية.

بناءً على التقرير الذي رفعه المدرب وتضمن العناصر والمراكز التي يسعى الجهاز الفني الى تدعيمها بما يحقق الإضافة المطلوبة للفريق عند عودة النشاط الرياضي وفتح باب الإنتقالات الصيفية.

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