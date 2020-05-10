تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن مكان وموعد مواجهة فريقة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي في منافسات إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا . وقال أولاس في تصريحات لـ"RTL France" أن المباراة ستقام أمام فريق يوفنتوس في تورينو في السابع من أغسطس القادم خلف أبواب مغلقة بسبب تفشي المباراة ستقام أمام فريق يوفنتوس في تورينو في السابع من أغسطس القادم خلف أبواب مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وأضاف أولاس قائلًا أن إلغاء الموسم الرياضي في فرنسا وتتويج باريس سان جيرمان باللقب يعني تدمير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال أمام فرق بكامل لياقتها . الموسم الرياضي في فرنسا وتتويج باريس سان جيرمان باللقب يعني تدمير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال أمام فرق بكامل لياقتها . وكان فريق ليون الفرنسي، حقق فوزا ثمينا على ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 1 – 0 في مباراة الذهاب .

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