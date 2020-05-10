مفاوضات متقدمة بين بن شرقي وطرابزون التركي .. رغم نفي الزمالك

بات مستقبل النجم المغربي أشرف بنشرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غامضاً الي حد كبير، في ظل التقارير التي تؤكد تلقيه العديد من العروض الاوروبية للرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير تركية، عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة نادي طرابزون التركي، وأشرف بن شرقي خلال الايا القليلة الماضية تمهيداً لضمه بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "سوبر هابر" التركية، أن نادي طرابزون يفاوض أشرف بن شرقي تحسباً لرحيل نجمه النيجيري انتوني نواكيمي الذي

فتح خطاً للتفاوض مع ناديي الهلال وأهلي جدة السعوديين.

وأشارت الصجيفة الي أن أشرف بن شرقي وافق بالفعل علي الانتقال الي طرابزون، بعد تدخل زميله بالمنتخب المغربي مروان دا كوستا لإقناعه بالإلتحاق به في الفريق التركي.

ولعب أشرف بن شرقي في موسمه الأول مع الزمالك 21 مباراة حتي الآن نجح خلالها في تسجيل تسعة اهداف، بجانب خمسة تمريرات حاسمة، ساهم بها في تتويج الزمالك ببطولات

كأس مصر، السوبر المصري، السوبر الإفريقي، كما تأهل رفقة الفريق الأبيض الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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علي الجانب الآخر نفي أمير مرتضي المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، تلقي النادي أية عروض لضم بن شرقي قبل أيام، بعد التقارير التي أكدت رغبة نادي أولمبياكوس اليوناني في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أشرف بن شرقي في تصريحات سابقة أنه لا يريد الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، مشيرًا أن الأولوية لديه تتمثل في البقاء مع الفريق.

وأشار اللاعب المغربي الي أنه رفض جميع العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة لرغبته في الاستمرار بصفوف الزمالك.

شاهد أبرز لمسات أشرف بن شرقي مع الزمالك