ميلان يكشف موقفه من ضم جوهرة رين الفرنسي

يرفض نادي أي سي ميلان الإيطالي الدخول في صفقة جوهرة نادي رين الفرنسي، إدواردو كامافينجا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميلان كان يتابع اللاعب كامافينجا، ومن أوائلالأندية التي قامت بذلك، لكن الرقم المطلوب فيه صعب على إدارة النادي الإيطالي، نظرًا إلى أن رين يطلب 50 مليون يورو من أجل التخلي عنه خدماته".
وتابع الموقع أن ميلان أفصح بذلك المجال إلى ريال مدريد المهتم بشدة بضم اللاعب الشاب، صاحب الـ 17 عامًا من أجل ضمه، وسط اهتمام أيضًا من نادي بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة بضمه، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع رين.
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