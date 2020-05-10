"فان دايك" يكشف أسرارا جديدة وراء انتقاله لـ" ليفربول"

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي ان انتقاله للريدز جاء بعد دراسة جيدة لطبيعة الأندية التي قدمت له عروضا مشيرا إلى أن مدينة ليفربول

وجماهير النادي كانا جزءا حاسما في انتقاله.

وقال ان طريقة لعب واعضاء الفريق دفعته للانضمام إلى "الريدز" قادما من ساوثهامبتون

في يناير 2018 في صفقة انتقال بلغت قيمتها 75 مليون جنيه استرليني.

وأضاف: ليفربول كان الاختيار الأنسب، كما أن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ انضمامي الفريق في الشهور الستة الأولى كان شيئا رائعا .