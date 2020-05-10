شاهد.. الاتحاد السوري يصدر بيانًا ردًا على تصريحات نجم الأهلي

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانًا يرد فيه على تصريحات عمر السومة نجم المنتخب والفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي .

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

"تعقيباَ على الٱراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة يود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التأكيد على أن اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب

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الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية،و يؤكد الاتحاد أن التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد و ستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع القادمة ".

وكان عمر السومة قد صرح في لقاء تلفزيوني بأن فكرة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها مع المنتخب السوري، وأنه كان الأفضل بقاء المدرب السوري فجر إبراهيم، بدلًا من جلب التونسي نبيل معلول وأشاد بكل من رئيس الاتحاد الرياضي العام السابق موفق جمعة والرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدباس.

وقد أثارت تصريحات اللاعب جدلا كبيرا لأنه أشار خلالها إلى أن نبيل معلول لن يكون قادرا على تحقيق حلم "نسور قاسيون" بالتأهل لمونديال قطر 2022.