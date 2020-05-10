قناة برشلونة تدعم لاعبها السابق كومان بعد أزمته الصحية الأخيرة

قررت قناة نادي برشلونة الإسباني في لافتة طيبة، بتخصيص برامج يوم الأثنين كاملًا للحديث عن إنجارات وما حققه الهولندي رونالد كومان، مدافع البرسا السابق، منتخب هولندا الحالي، من أجل دعمه بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، إجراءه لعملية بالقلب.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة قناة النادي الكتالوني، قررت ذلك الأمر من أجل دعم كومان، بعد إجراءه لعلمية جراحية بالقلب، بعد شعوره بآلام في صدره أثناء قيادته الدراجة، وقضاءه لفترة تعالي في منزله حاليًا، بعدما أقضى بضعة

أيام بالمستشفى.

وكان كومان من العناصر البارزة في تشكيلة برشلونة، في الفترة ما بين 1989 حتى 1995، حقق العديد من الألقاب معهم،عندما كان يلعب ضمن صفوفه، وسجل هدف الفوز للبرسا، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لعام 1992، أمام فريق سامبدوريا الإيطالي، الذي كان على ملعب "ويمبلي"، بعد تسديدة صاروخية داخل الشباك.

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