مدرب هالاند السابق ينصحه بالانتقال إلى ليفربول

نصح إنجيف بيرنتسين، المدير الفني السابق، لفريق بريم إف كي، والذي سبق وأن درب النرويجي المتألق هيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، بالإنتقال إلى الدوري الإنجليزي، واختيار اللعب ضمن صفوف ليفربول.

وأضاف بيرنتسين في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي

ستار البريطانية:" انا من مشجعي ليفربول، سأحب بالطبع أن يلعب مع الريدز".

وتابع:" البريميرليج هو الأكثر شعبية لدينا بالنرويج، ويحلم معظم لاعبي الكرة هنا، الشباب، باللعب

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في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل حلم والد هالاند".

وأضاف بيرنتسين:" هو لديه الامكانيات والمهارات للعب مع هذا الفريق".

وكان مانشستر يونايتد يرغب بضم هالاند خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بطلب من مواطنه أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحٌمر، قبل أن يقرر اللاعب النرويجي الانتقال لصفوف أسود الفيستيفال.