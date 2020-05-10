الاتحاد الأفريقي يهنئ حازم أمام بعيد ميلاده الـ45

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " على تهنئة حاز إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق بعيد ميلاده الـ45 . ويتم حازم إمام عيد ميلاده الـ45 اليوم الأحد الموافق 10 مايو حيث إنه مواليد 1975 ميلاديًا. Advertisements ونشر الاتحاد الأفريقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لحازم أمام معلقًا عليه قائلًا «بطل كأس الأمم الأفريقية عام 1998.. بطل دوري الأبطال مرتين (1996 و2002).. بطل كأس السوبر مرتين (1996 و2003).. عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حازم إمام». أمام معلقًا عليه قائلًا «بطل كأس الأمم الأفريقية عام 1998.. بطل دوري الأبطال مرتين (1996 و2002).. بطل كأس السوبر مرتين (1996 و2003).. عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حازم إمام».

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