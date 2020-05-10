الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يحدد موعد إقامة بطولة العالم للفرق

حدد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق بدلًا من إقامتها مايو الجاري. ومن المقرر إقامة البطولة في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل. 11 أكتوبر المقبل. وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل بسبب نفشي فيروس كورونا. وكان منتخبنا الوطني للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي على حساب منتخبات "جنوب إفريقيا - الجزائر - موريشيوس". فوزه ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي على حساب منتخبات "جنوب إفريقيا - الجزائر - موريشيوس". وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

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