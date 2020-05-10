وليد سليمان: أبو تريكة سبب حرمان الاهلي من “التاسعة”

تحدث وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن فشل الفريق الأحمر في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، مكتفيا بثماني ألقاب حققها طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وفاز “بطل القرن” الماضي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 8 مرات، أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، وفشل خلال 6 سنوات في تحقيق اللقب التاسع، حيث وصل إلى الدور النهائي نسختي 2017 و2018 لكنه خسر اللقب لصالح الوداد المغربي في المرة الأولى، والترجي التونسي في المرة الثانية.

صانع ألعاب الاهلي، رد على سؤال خلال ظهوره تلفزيونيا عبر برنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عن سر توقف بطولات الأهلي بدوري الأبطال عند البطولة الثامنة، مازحا: “أبو تريكة السبب، أخدها معاه”.

وكان أبو تريكة صاحب البصمة الواضحة في فوز الاهلي بالبطولة الثامنة التي حققها عام 2013 على حساب فريق أورلاندو الجنوب أفريقي، بعدما سجل ذهابا، وسجل أيضا هدف الافتتاح في لقاء ” الإياب بالقاهرة.

Advertisements

النسخة الحالية لدوري الأبطال، شهدت مشاركة قوية للغاية من جانب المارد الأحمر، وبات على بعد خطوتين من التتويج باللقب التاسع حال قرر الاتحاد الأفريقي استئناف البطولة التي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث وصل الاهلي إلى دور نصف النهائي ليواجه الوداد المغربي.

الحاوي يؤكد أن أبو تريكة شخصية لن تتكرر

سليمان شدد على أنه يتواصل بشكل مستمر مع نجم الاهلي المعتزل، مؤكدا أن أبو تريكة شخصية فريدة لن تتكرر، كان يتعلم منه داخل وخارج الملعب.

يذكر أن الأهلي قام مؤخرا بتجديد عقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين قادمين، حيث ينتهي تعاقده الحالي، بنهاية هذا الموسم، ويعد هو اللاعب الوحيد من الأربعة الكبار الذين تنتهي عقودهم، سوف يستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.