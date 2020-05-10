رياضة | موقف عمر جابر النهائي من الانضمام إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف عمر جابر النهائي من الانضمام إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز عن موقفه من الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع عمر جابر في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بداية من الموسم القادم.

ولكن كشف عمر جابر في تصريحات تليفزيونية أنه لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك أو أي نادي أخر ف يالفترة الماضية.

وأكد عمر جابر أنه لازال هناك موسم أخر في عقده مع نادي بيراميدز وأنه مستمر مع النادي حتى نهاية عقده.