رياضة | أرقام دافيد ألابا مع بايرن ميونيخ هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام دافيد ألابا مع بايرن ميونيخ هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جماهير وعشاق البوندسليجا خبرا سارا بعودة مناقشات الدوري الألماني لكرة القدم، خلال الشهر الجاري، بعد قرار تعليقه الذي دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وكانت رابطة الدوري الألماني أعلنت بشكل رسمي عودة منافسات البوندسليجا بعد قرار تعليق المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رابطة البوندسليجا أن الدوري الألماني سيعود يوم السبت 16 مايو، لتستكمل منافسات البطولة من جديد.

وأشارت الرابطة أن أول مباراة ستلعب هي دورتموند ضد شالكه في يوم السبت 16 مايو.

أرقام ديفيد آلابا مع بايرن ميونيخ

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ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام النجم النمساوي ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

في الدوري الألماني شارك في 20 مباراة سجل هدفا وحيدا

في كأس ألمانيا شارك في لقائين ولم يسجل

في السوبر الألماني شارك وحصد اللقب

في دوري أبطال أوروبا شارك في 4 لقاءات وساهم في اقترب صعود فريقه لدور الثمانية.