رياضة | الزمالك يرفض رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن مستقبل حارس مرمى الفريق في الفترة القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل محمد أبو جبل في نهاية الموسم الجاري مهما كانت قيمة العرض المقدم له.

كما أكد مسئولو القلعة البيضاء أن النادي في حاجة لخدمات أبو جبل في الموسم القادم بشكل كبير لذلك لن يتم التفريط فيه.