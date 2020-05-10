رياضة | تشافي وإنييستا يكرمان سيلفا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي وإنييستا يكرمان سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نجما برشلونة السابقيّن، تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، إلى مبادرة مانشستر سيتي لتكريم لاعبه الإسباني ديفيد سيلفا، الذي يستعد للرحيل عن النادي هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

انضم سيلفا إلى "السيتيزنز" في 2010 قادماً من فالنسيا الإسباني، مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، وحقق أربع بطولات من الدوري الإنجليزي، واثنين من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى 5 ألقاب من كأس كاراباو.

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وقال تشافي 34 عاماً في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "ديفيد لاعب كرة قدم مذهل، وقد كان كذلك طوال حياته المهنية، بالنسبة للمنتخب الوطني، فقد كان حجر الزاوية في ذلك الجيل من لاعبي كرة القدم الإسبان الموهوبين".

في حين أشار إنييستا: "كان ديفيد مكوناً حيوياً وضرورياً للغاية لهذا الفريق، إنه أحد أكثر اللاعبين الموهوبين الذين أنتجتهم إسبانيا على الإطلاق".