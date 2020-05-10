رياضة | طبيب نفسي يشرح أهمية عودة كرة القدم في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب نفسي يشرح أهمية عودة كرة القدم في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الطبيب النفسي لمنتخب ألمانيا بقرار عودة البوندسليجا من جديد، حيث أن عودة الحياة لكرة القدم ستزيد من المعنويات وتحسن الحالة المزاجية للأفراد.

ومن المقرر استئناف دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا الأسبوع المقبل بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفاقم العدوى.

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لكن اقتراب موعد الاستئناف تزامن مع أزمة جديدى تمثلت في دخول كل عناصر فريق دينامو دريسدن المنافس بالدرجة الثانية إلى العزل لمدة 14 يوماً عقب إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا، مما يعني تأجيل عودة دريسدن للمشاركة في المباريات.

وحصلت رابطة الدوري الألماني يوم الأربعاء الماضي على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف "البوندسليغا" ودوري الدرجة الثانية دون جمهور ووسط قواعد صارمة تتعلق بالنظافة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكن رجال السياسية يأملون أن تساعد عودة البوندسليجا على رفع الروح المعنوية للمواطنين حتى لو كان الأمر يقتصر على متابعة المباريات عبر شابات التلفاز، واتفق معهم الطبيب النفسي للمنتخب الألماني هانز ديتار هيرمان في نفس وجهة النظر.