رياضة | بديل حمدي النقاز.. كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بديل حمدي النقاز.. كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي الزمالك في التعاقد مع محمد الناهيري الظهير الأيمن لنادي الوداد الرياضي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز والذي كان يشغل مركز الظهير الأيمن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام والمعلومات عن محمد الناهيري صفقة الزمالك المحتملة:-

1- محمد الناهيري من مواليد 22 أكتوبر لعام 1991 يبلغ عمره حاليًا 28 عامًا، ويصل طوله إلي 1.86 سم.

2- ويعد الناهيري لاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، حيث يلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر والوسط المدافع، كما يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع.

3- تبلغ القيمة التسويقية لمحمد الناهيري وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير 900 ألف يورو.

4- سبق ولعب الناهيري ضمن صفوف فريقي الدفاع الحسني الجديدي، والفتح الرباطي المغربيين، قبل انتقاله لنادي الوداد الرياضي في موسم 2017 – 2018.

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5- خاض محمد الناهيري 80 مباراة مع الوداد المغربي في مختلف البطولات، سجل 28 هدفا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية (6921 دقيقة).

6- شارك "الناهيري" في 52 مباراة مع الوداد الرياضي في الدوري المغربي، وسجل 17 هدفا، وصنع 6 أهداف، بينما خاض مباراة بكأس المغرب، ومباراة بكأس العالم للأندية ولم يسجل أهداف.

7- خاض المدافع المغربي 26 مباراة مع الوداد المغربي في بطولات إفريقيا، وسجل 11 هدف وصنع هدفين.

8- سجل المدافع المغربي 4 أهداف مع الوداد الرياضي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وساهم في وصول فريق للدور نصف النهائي بالبطولة القارية وتنتظره مواجهة قوية ضد الأهلي.

9- يعتمد المدربين على "الناهيري" في مركز الظهير الأيسر أحيان كثيرة، حيث خاض 55 مباراة مع الوداد المغربي بهذا المركز، سجل خلاله 20 هدفًا، وصنع 7 أهداف.

10- شارك "الناهيري" مع منتخب المغرب في 6 مباريات دولية (5 ودية – 1 رسمية)، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.