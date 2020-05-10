رياضة | بند في عقد "أزارو" يثير مخاوف الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بند في عقد "أزارو" يثير مخاوف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تقارير صحفية مغربية الجدل حول معار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الاتفاق المهاجم المغربي وليد ازارو، بشأن انتقاله إلى الزمالك.

أوضحت أن هناك بند في عقد المهاجم المغربي، يمنع انتقاله للغريم التقليدي الزمالك حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي فعل بند في عقده مع وليد أزارو، من أجل تأمين عدم انضمامه لغريمه التقليدي الزمالك الموسم القادم، بعدما علم مسئولو الأهلي عن رغبة مسئولي القلعة البيضاء في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

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وقد أبدى رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفضه عودة أزارو بعد انتهاء إعارته.

وتوجد محاولات لإقناع فايلر من أجل إعادة أزارو إلى الأهلي في الموسم الجديد، ولكن المدير الفني السويسري يتمسك بقراره، بحجة أنه لا يناسب نظام اللعب الذي يعتمد عليه مع الفريق الأحمر.

يشار إلى أن وليد أزارو يدرس العروض المقدمة له من السعودية وفرنسا وبلجيكا للتعاقد معه الموسم المقبل، إضافة إلى دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضمه بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.