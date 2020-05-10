رياضة | بند يمنع وليد أزارو من الانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بند يمنع وليد أزارو من الانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن بند فى عقد المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي والمُعار لفريق الاتفاق السعودي يحرمه من الانضمام لنادي الزمالك مستقبلًا.

وذكرت صحيفة " الصباح" المغربية إن إدارة النادي الأهلي قررت تفعيل هذا البند لمنع اللعب من الانتقال للقلعة البيضاء فى المستقبل، خاصة أن اللاعب خرج من حسابات المدير الفنى السويسري رينيه فايلر.

وكان أزارو قد خرج على سبيل الإعارة يناير الماضي لفريق الاتفاق السعودي بعد عدم إقتناع رينيه فايلر بمستواه، والإغتماد على مروان محين وجونيور أجاي.

ويذكر أن المارد الأحمر تعاقد مع اللاعب اليو بادجي من فريق رابييد فيينا النمساوي يناير الماضي بدلًا من أزارو، الذى أصبحت عودته لصفوف الأهلي صعبة.