رياضة | الإلغاء الأقرب.. تطورات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الإلغاء الأقرب.. تطورات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الدوري المصري الممتاز، عودة منافسات البطولة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل منافسات المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز، لنهاية مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

مصير الدوري المصري الممتاز

ويكشف موقع «الخليج 365 الرياضي» لمتابعيه الكرام مصير الدوري المصري بعد إرتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر والتي قاربت الـ10000 مصاب و وإليكم التفاصيل:-

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- إلغاء الدوري المصري كأن لم يكن (القرار الأقرب)

القرار الأقرب للتنفيذ داخل اتحاد الكرة إلغاء منافسات بطولة الدوري المصري لهذا الموسم بسبب تزايد أعداد المصابين في مصر.

قرار الإلغاء تصاعدت مؤشراته على طاولة اللجنة الخماسية ، لاسيما بعد إرتفاع معدل الإصابات في مصر والتي وصلت لقرابة الـ8000 حالة.

إلغاء الدوري ستكون كأنها لم تكن ولم يحدد بطل للدوري وبالتالي يتأهل لأبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية أصحاب المراكز الثلاث الأولى بنسخة 2018-2019.

- استمرار تأجيل الدوري لحين شهر يوليو

القرار الثاني المطروح على طاولة اللجنة الخماسية هوا إستمرار تأجيل منافسات بطولة الدوري حتى شهر يوليو

الدوري المصري سيستأنف في هذا الشهر وفقا لضوابط احترازية وتنتهى في سبتمبر ويكون الموسم الجديد في أكتوبر.