رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى مسئولو نادي الزمالك، رفضهم التام لفكرة التعاقد مع الجناح عبد الرحمن مجدي، وذلك لكثير من الأسباب والتي تأتي على رأسها تواجد أكثر من عنصر مميز في هذا المركز، بالإضافة إلى تذبذب مستوى اللاعب مع الإسماعيلي في الموسم الجاري.

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إدارة الزمالك تصب تركيزها في الوقت الحالي على التعاقد مع باهر المحمدي، من صفوف الدراويش، في الموسم المقبل.

يشار إلى أن اسم باهر المحمدي ارتبط أيضا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز متوقفة في الوقت الحالي بسبب ظروف كورونا وغموض موقف استكمال النشاط الرياضي من جديد.