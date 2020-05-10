رياضة | زيدان يوصي بالتعاقد مع كوندي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يوصي بالتعاقد مع كوندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مدافع إشبيلية الإسباني جيوليس كوندي وذلك باستغلال صفقة أودريوزولا المنتظرة.

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وكشف موقع ديفينسيا سنترال الإسباني أن زيدان أوصى إدارة ريال مدريد بجلب كوندي إلى صفوف الملكي، وذلك مقابل انضمام اللاعب المعار ألفارو أودريوزولا إلى إشبيلية.

وتابع مدرب ريال مدريد كوندي قبل انتقاله إلى إشبيلية وتألقه مع الفريق الأندلسي لذلك يسعى إلى الاستفادة من أودريوزولا المعار لبايرن ميونيخ، وذلك بانضمام اللاعب لإشبيلية مقابل ضم كوندي الذي يثير إعجاب زيدان.