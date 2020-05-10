صديقة فيديريكو فالفيردي توضح ملابسات حادثة تحطم السيارة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت مينا بونينو، صديقة اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حقيقة تعرض اللاعب لحادث مروري في إسبانيا.
فالفيردي انتشرت حوله أنباء بأنه شوهد أثناء ذهابه إلى النادي لإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل العودة إلى التدريبات، يسير بسرعة أعلى من المسموح بها، مما جعله يصطدم بجدار في حديقة خوان كارلوس الأول، إلا أن صديقة اللاعب نفت الأنباء التي ترددت حول الحادث.
بونينو، قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: المعلومات حول تحطم سيارة فيدي في حادث كاذبة.. خلال الشهرين الأخيرين لم يغادر المنزل إلا يوم الأربعاء، ليخضع للفحص الطبي.
صديقة اللاعب أضافت: يرجى التحقق من المعلومات الخاصة بكم، لا تنشروا الأكاذيب حول شخص لم يقع في مشاكل.
وأعلن ريال مدريد رسميا العودة إلى التدريبات الاثنين المقبل بشكل فردي مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.
صحيفة “آس” الإسبانية، كانت قد ذكرت أن إدارة ريال مدريد، تدرس تخفيض رواتب لاعبي الفريق فى الموسم المقبل 2020 – 2021، بنسبة 30 %، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.
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