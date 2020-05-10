مارادونا يدعم الفقراء بقميصه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيع قميص للمنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم يحمل توقيع النجم دييجو مارادونا، وذلك لجمع المال لحي فقير في ضاحية بوينس آيرس مشمول بالحجر الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

مارادونا كتب على القميص وهو نسخة عن ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين “سنخرج من ذلك”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” كان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني لكن في نهاية المطاف سيمنح من خلال سحب قرعة تضم الأشخاص الذين اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع المحددة في الأساس للمشاركة.

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المبادرة سمحت بجمع حوالي 100 كيلوجرام من المواد الغذائية فضلا عن معقمات وكمامات حماية من كوفيد-19 ستوزع على أبناء حي فافالورو.

مارتا غوتيريس التي تسكن الحي قالت: لا يمكن لدييجو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا إنها لا تقدر بثمن، وسأكون له ممتنة طيلة حياتي.

ومنذ بداية الحجر قبل خمسين يوما للحد من انتشار فيروس كورونا تفاقم الفقر الذي كان يطال في الأساس 35,5% من الأرجنتينيين نهاية العام 2019، وفقا لما قاله وزير التنمية الاجتماعية دانييل أرويو.