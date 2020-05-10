أرملة كوبي براينت تلجأ إلى القضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتجه فانيسا براينت أرملة لاعب كرة السلة الراحل كوبي برايت، إلى مقاضاة مكتب الشريف في مقاطعة لوس أنجلوس بأمريكا، بسبب التقاط عناصره صورا لموقع تحطم المروحية الذي أودى بحياة زوجها كوبي، أسطورة كرة السلة الأمريكية، وابنتهما جيانا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” فقد حصلت مجلة “بيبول” التي تعني بأخبار المشاهير، على نسخة من الدعوى القانونية التي رفعت وتسعى من خلالها براينت إلى الحصول على تعويضات نتيجة الضرر العاطفي والمعاناة الذهنية، في أعقاب الكشف عن أن ثمانية من مساعدي شريف المقاطعة التقطوا صورا للحطام والجثث وشاركوها مع آخرين.

كوبي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجلوس في 26 يناير الماضي.

وبحسب ملف الدعوى “تواجد في الموقع ما لا يقل عن ثمانية من مساعدي الشريف التقطوا صورا بهواتفهم الخلوية للأطفال القتلى وأهلهم والمدربين، كما أقر مكتب الشريف لاحقا، أنه لم يكن هناك غرض تحقيقي لمساعديه من أجل التقاط الصور في موقع التحطم، بل التقط المساعدون الصور لأهدافهم الشخصية”.

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والأشخاص الوحيدون المصرح لهم بالتقاط صور لموقع التحطم هم محققون من المجلس الوطني لسلامة النقل ومكتب الطبيب الشرعي.

موقع “تي أم زي” للأخبار الترفيهية، الذي كان أول من أفاد بتحطم مروحية تقل أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، ذكر آنذاك أن نادلا قدم شكوى بعد سماعه أن أحد مساعدي الشريف يعرض الصور أمام زبون في الحانة.

فيلانويفا كشف أن مكتبه حدد العناصر المعنيين وحرص على إتلاف الصور للحد من تداولها.

وفي حينها، طالبت فانيسا براينت بفتح تحقيق داخلي وفرض عقوبات على جميع المعنيين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات جدية بحسب ملف الدعوى الذي نشرته “بيبول” لأنه عوضا عن التحقيق رسميا في المزاعم لتحديد مدى انتشار الصور واحتواء ذلك، أفادت التقارير بأن قيادة القسم أبلغت المساعدين بأنهم لن يواجهوا أي تدابير تأديبية إذا ألغوا الصور.

الدعوى تنص أيضا على أن فانيسا براينت على علم بأن بعض الصور قد انتشرت على شبكة الإنترنت.