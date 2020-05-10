انت الان تتابع ريال مدريد يتجه لتخفيض رواتب لاعبيه 30 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني

أشارت وسائل إعلامية إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، إلى رغبة النادي في تخفيص الرواتب في الموسم المقبل بنسبة 30 في المئة والذي سيكون مستقلا عن تخفيض 10 في المئة الذي تم الاتفاق عليه في هذا الموسم.

فبحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي يدرس إمكانية خفض الرواتب في الموسم المقبل، من أجل مواجهة حجم الخسائر التي تسببت بها جائحة "كورونا".

فقد وضع النادي الملكي حجم ميزانية للدخل لهذا العام، وصل لـ 822 مليون يورو، تم تقسيمها إلى أربع أقسام رئيسية: 161 مليون دولار لرسوم العضوية والاشتراكات ومبيعات التذاكر، و109 للمباريات الودية والمسابقات الدولية، و180 مليونًا

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للحقوق التلفزيونية و371 مليونا للتسويق، وكل هذه الأقسام مهددة بشكل خطير، إذا خسر ريال مدريد 20٪ فقط من هذا الدخل، والذي يُنظر إليه اليوم على أنه أفضل سيناريو، فإن 165 مليون يورو ستتوقف عن الدخول وهو ما سيتسبب في أزمة لأن النفقات العادية للنادي حوالي 741 مليون.

لذلك يرى النادي بأن خفض الرواتب سيسهم بتأمين مبلغ 85 مليون فقط في الفريق الأول، في الوقت الذي تضع فيه إدارة النادي إمكانية تأمين مبلغ 100 مليون يورو من عملية التخفيض التي ستطال مسؤولي النادي أيضا وكاستيا.

يذكر أن كبار الأندية الأوروبية قد لجأت لعملية خفض الرواتب لتعويض جزء من خسائر توقف الدوريات الأوروبية.