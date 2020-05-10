الامارات | إصابة لاعب ثالث في برايتون الإنجليزي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب ثالث في برايتون الإنجليزي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي برايتون الإنجليزي اليوم الأحد تسجيل ثالث إصابة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن عضو ثالث بالفريق الأول جاءت نتيجة تحليله إيجابية رغم القواعد التي يتم تطبيقها.

وأوضح "الأمر مقلق، للأسف لدينا لاعب ثالث جاءت نتيجة تحليل عينته إيجابية (أمس) السبت رغم كل المعايير التي تم تطبيقها خلال الأسبايع القليلة الماضية، حيث لم يشارك اللاعبون في أي حصص تدريبية على الإطلاق".

وأضاف "هناك حالة من القلق، وأعتقد انه بديهي لكل الأندية أن يكون لديها هذا القلق، نود التأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا لضمان تطبيق كافة البروتوكولات لتقليل المخاطر بقدر استطاعتنا".

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