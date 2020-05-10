شكرا لقرائتكم خبر عن «بينت» يحث توتنهام على التعاقد مع «فريزر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حث دارين بينت، نجم هجوم نادي توتنهام السابق، الفريق على التعاقد مع الجناح الإسكتلندي لنادي بورنموث ريان فريزر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال «بينت» لـ«فوتبول إنسايدر»: «لدينا هيونج-مين سون على اليسار وهاري كين في المنتصف، وربما فريزر ينافس لوكاس مورا على الرواق الأيمن».

وأضاف نجم السبيرز السابق: «ستكون صفقة رائعة وإذا كان بإمكانك التعاقد معه بشكل مجاني كذلك فسيكون مبهر، أي صفقة ستكون تلك».

وشارك «فريزر» في 32 مباراة هذا الموسم بقميص بورنموث بواقع 28 في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في كأس رابطة المحترفين «كاراباو» ومثلهما في كأس الاتحاد الإنجليزي، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين.