شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التهنئة إلى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة السابق، بمناسبة عيد ميلاده الـ45 والذي يوافق اليوم الأحد 10 مايو. وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بطل كأس الأمم الأفريقية عام 1998.. بطل دوري الأبطال مرتين (1996 و2002).. بطل كأس السوبر مرتين (1996 و2003).. عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حازم إمام». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

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