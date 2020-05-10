شكرا لقرائتكم حسام عاشور يحذر جماهير الأهلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر حسام عاشور كابتن النادى الاهلى، جماهير ناديه من أكونت مضروب يحمل اسم وصورته على انستجرام حيث نشر عاشور صورة للأكونت المزور معلقاً : " أكونت مزور".

من ناحية أخرى ، يحرص حسام عاشور قائد النادي الأهلي على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار سواء لاعبي الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية في السنوات القادمة.



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وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يخشى حسام عاشور كابتن الأهلى من اتخاذ قرار ينهى علاقته بجماهير القلعة الحمراء بالرحيل عن النادى في ظل رفضه الموافقة على الاعتزال كما طالبته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ورغبته في ممارسة الكرة مجدداً ، كما يخشى الاستمرار في ناديه وملازمة دكة البدلاء مجدداً بعد إعلان فايلر رغبته في عدم تواجده وقد يصبح أحد أهم النجوم المطروحة للبيع والانتقال لأى نادى أخر في الميركاتو الصيفى حال رفضه قرار الاعتزال بشكل نهائي .

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.